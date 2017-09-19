Надання Україні озброєння дозволить натиснути на РФ та підвищить ціну агресії - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що надання Україні озброєння з боку США дозволить натиснути на РФ та підвищить ціну агресії. Про це Порошенко заявив під час виступу у Військовій академії США "Вест пойнт".

За його словами, військова допомога США Україні вже зменшила кількість жертв у війні на Донбасі.

Читайте такожЕкс-генсек НАТО вважає, що Україні потрібно надати оборонні системи

«Питання надання Україні летальної зброї дечим затуманене. По-перше, тим що нібито США буде «насильно» віддавати гроші на війська в Україну. Друге – те, що американці нібито не зможуть вирішити цю проблему. Ні, це точно допоможе, разом з санкціями натиснути на Росію. Третє – те, що американці нібито наданням озброєння тільки здійснять ескалацію цього конфлікту, але це тільки підвищить ціну для агресії Росії і вони отримають по зубам», - заявив він.

Президент зазначив, що ухвалення позитивного рішення з цього питання може зберегти життя українським воїнам і наголосив на тому, що це є найважливішим.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Україна і США дуже далеко просунулись у переговорах щодо оборонної зброї. Глава держави відзначив кроки, які зробив американський Конгрес у допомозі Україні, в тому числі рішення про надання оборонної зброї.

Довідка УНІАН. На початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.

24 серпня під час візиту до Києва міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Сполучених Штатах активно вивчають питання щодо надання Україні оборонного озброєння.