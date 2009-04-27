У БЮТ Яценюка називають інструментом нейтралізації Тимошенко

Народний депутат України від БЮТ Юрій ГНАТКЕВИЧ вважає лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА інструментом нейтралізації Юлії ТИМОШЕНКО, який діє з метою не допустити її участі у другому турі президентських виборів. Про це він заявив на засіданні Дискусійного клубу в Міжрегіональній академії управління персоналом, передає кореспондент УНІАН.

На думку народного депутата, А.ЯЦЕНЮК не має шансів перемогти у другому турі, оскільки «виборці побояться проголосувати за такого молодого президента».

Зокрема, Ю.ГНАТКЕВИЧ впевнений, що виборців буде зупиняти відсутність інформації про сили, які стоять за лідером «Фронту змін» і вони не віддадуть йому перевагу.

Водночас Юрій ГНАТКЕВИЧ припустив, що на молодого кандидата буде робити ставку великий український капітал.

Коментуючи закиди чинній прем’єрці в проросійській орієнтації, народний обранець запевнив присутніх у виключній проукраїнській та європейській орієнтації Ю.ТИМОШЕНКО.

Як приклад він навів рішення останнього з’їзду БЮТ, де було ухвалено програмну орієнтацію на українську мову як єдину державну мову. Доказом європейських орієнтирів Ю.ТИМОШЕНКО народний обранець вважає недавнє підписання декларації про модернізацію української газотранспортної системи, що він розцінює як перший реальний крок до інтеграції в Європейський Союз.