”Міський дозор” подбає про відставку мера Добкіна

Сьогодні у Харкові пройшли збори громадян, на яких було обговорено питання про доцільність проведення місцевого референдуму за народною ініціативою щодо відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, на цих зібраннях, які пройшли в усіх районах Харкова, створено перші ініціативні групи для збору підписів за проведення референдуму.

Зокрема, учасники зборів, що відбулися у Дзержинському районі, сформулювали запитання, на яке мають відповісти харків’яни під час референдуму: “Чи згодні Ви з тим, що повноваження Харківського міського голови М.ДОБКІНА повинні бути припинені достроково?”.

Владислав ПРОТАС, керівник громадської організації “Міський дозор”, яка є головним ініціатором кампанії за відставку мера, висловив журналістам упевненість у досягненні мети.

“Незважаючи на негоду, люди прийшли на збори і висловлюють своє велике розчарування діями чинної міської влади”, - сказав В.ПРОТАС, коментуючи події. На його думку, “люди втомилися від брехні, від невиконання обіцянок”.

Головною претензією, яку харків’яни мають до мера М.ДОБКІНА, сказав В.ПРОТАС, є невиконання програми, з якою він ішов на вибори. “У звітах – “все добре”, “бюджет виконано на 110%”, - говорить він, - а в місті скрізь смітники, не у всіх будинках є гаряча вода і тепло, ліфти зіпсовані, під’їзди не ремонтуються”. Керівник громадської організації стверджує, що “стався обман, люди обурені і хочуть виправити свою помилку”.

Він нагадав, що соцопитування, проведене “Міським дозором”, засвідчило, що за проведення референдуму готові поставити підписи 63% респондентів.

В.ПРОТАС висловив також упевненість, що проведення референдуму підтримають партії та інші громадські організації Харкова. “Навіть Партія регіонів, тому що люди розчарувалися у своєму представнику”, - сказав він.

За прогнозами ініціаторів референдуму, при дотриманні всіх процедур і законодавства він може пройти у лютому – березні 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, крім “Міського дозору”, за необхідність відкликання з посади міського голови М.ДОБКІНА у Харкові раніше висловилися керівники обласних організацій партій “Народний Союз “Наша Україна”, Української народної партії, Партії промисловців і підприємців України, партії “Реформи і порядок”, УРП “Собор” та Християнсько-демократичного союзу. Окремо про необхідність відставки мера заявило Об’єднання профспілок Харківської області.