23 кримчан проходитимуть службу в президентському полку

Сьогодні Республіканським військкоматом спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим було проведено урочисті проводи призовників, яким належить пройти військову службу в окремому Новоросійсько-Київському ордена Червоного Прапора полку Президента України.

Як повідомили УНІАН у Представництві глави Української держави в АРК, до служби в кращій військовій частині Збройних Сил України відібрано 23 кримчан, які представляють майже всі регіони Кримської автономії.

Перед хлопцями та їхніми батьками сьогодні було зачитано звернення Постійного представника Президента України в АРК Геннадія МОСКАЛЯ.