В Україну із США прибув екс-губернатор Сумщини Щербань

Сьогодні вранці до київського аеропорту «Бориспіль» прибув зі США колишній голова Сумської обласної адміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ, який підозрюється українськими правоохоронцями у скоєнні низки злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЩЕРБАНЯ зустріли в аеропорту «Бориспіль» співробітники правоохоронних органів та прокуратури.

В короткому інтерв’ю журналістам екс-губернатор заявив, що прибув до України за власним бажанням.

На запитання, чи затримає його Генеральна прокуратура, В.ЩЕРБАНЬ відповів: «Я не знаю, це питання до прокуратури».

Зараз В.ЩЕРБАНЯ буде доставлено до Генпрокуратури для вирішення його подальшої долі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЯ було затримано в США 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

В Україні його звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

20 жовтня 2005 р. американський суд відмовився випускати під заставу В.ЩЕРБАНЯ до винесення остаточного рішення щодо його депортації.

На початку року Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням депортувати В.ЩЕРБАНЯ на батьківщину.

21 січня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що В.ЩЕРБАНЯ рішенням американського суду звільнено під заставу в 2 мільйони доларів США.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.