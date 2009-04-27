СП: якщо Тимошенко в Москві не докладе зусиль, будуть проблеми

У Секретаріаті Президента України не виключають, що наприкінці 2009 року ВАТ "Газпром" може висунути претензії НАК "Нафтогаз України" щодо недобору законтрактованого обсягу газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, той факт, що "Газпром" не висував таких претензій за підсумками першого кварталу свідчить про порозуміння між сторонами.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що претензії можуть бути висунуті, якщо прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не врегулює цього питання під час візиту до Москви.

Як повідомлялося, за підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною трималося на рівні трохи більше ніж 50% законтрактованих обсягів. Планка take or pay (”бери або плати”) в контракті “Газпрому” з “Нафтогазом України” зафіксована на рівні 80% (такий обсяг поставок споживач повинен оплатити незалежно від можливості його використання).

Зокрема, на січень “Нафтогаз України” законтрактував 1 млрд. куб. м газу, але відібрав лише 549 млн. куб. м, в лютому — близько 1,1 млрд. куб. м з 2 млрд. куб. м, що планувалися.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту в 2009 році із 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.