У Кличка заявили, що в проекті держбюджету-2018 киян позбавили коштів на дороги, зарплати і медобладнання

Через дискримінаційні норми, що містяться в проекті Державного бюджету на 2018 рік, стосовно Києва, місто може недоотримати близько 2,3 млрд гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат України, радник мера столиці Дмитро Білоцерківець.

Він нагадав, що Київрада вже прийняла звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо дискримінаційних норм по відношенню до столиці у проекті держбюджету на 2018 рік.

«Під дискримінаційними нормами мається на увазі, відсутність фінансування в тих рядках бюджету, де є всі регіони, за винятком столиці. Київський бюджет недоотримає близько 2,3 млрд гривень!» – повідомив нардеп.

Зокрема, він зазначив, що на Національний дорожній фонд у проекті бюджету передбачено 11,4 млрд гривень, однак Києва у переліку регіонів, які підлягають фінансуванню, ні. Таким чином столиця на дороги недоотримає близько 800 млн гривень.

«У проекті бюджету-2018 присутня субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг різного значення (від місцевого до комунального). Це новий проект уряду, який спрямований на поліпшення дорожньої інфраструктури у країні, фактично він замінить так званий «митний експеримент», завдяки якому, наприклад, столиця отримала в 2016 році – 700 млн грн, в 2017 році – 800 млн грн. На Національний дорожній фонд у проекті бюджету передбачено 11,4 млрд гривень. У переліку регіонів на фінансування є всі регіони нашої країни, за винятком Києва, чому столицю забули велике питання, в першу чергу, адресоване міністру фінансів, адже Київ є найбільшим транспортним вузлом всієї країни. Столиця на дороги не доотримає близько 800 млн гривень!» – констатував Білоцерківець.

На його думку, є два виходи з ситуації: змінити закон про Національний дорожній фонд або продовжити виключно для Києва «митний експеримент».

Також парламентарій розкритикував відсутність дотацій на передачу вищих навчальних закладів на фінансове забезпечення столиці. При цьому всім іншим регіонам України передбачається відповідна дотація в загальній сумі 16,5 млрд гривень.

«У 2018 році місту Києву планується передати 29 державних вищих навчальних заклади I-II рівня акредитації на фінансове забезпечення. Це приблизно 271,6 млн гривень, необхідних для даних навчальних закладів. Київ не єдиний регіон, яким планують передати вищі навчальні заклади, але всім іншим регіонам України передбачається відповідна дотація в загальній сумі 16,5 млрд гривень, загадковим чином рядок «Київ» втратили, і столиці немає в переліку регіонів, на які передбачена дана дотація», – обурився нардеп.

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Білоцерківець акцентував увагу на тому, що на 369 млн гривень Києву зменшили обсяг фінансування освітньої субвенції. Внаслідок чого столиця недоотримає ще 1,153 млрд гривень, передбачених на зарплати вчителям шкіл і ПТУ.

«Освітня субвенція витрачається виключно на зарплати вчителям шкіл і ПТУ. У попередніх бюджетах держава забезпечувало 100% зарплат вчителів, перераховуючи відповідну субвенцію в міста і регіони. Виходячи з нещодавно проголосованої реформи сфери освіти, планується збільшення зарплати вчителів на 25%! У середньому обсяг фінансування на зарплати для вчителів збільшується для всіх регіонів на 16,5%. Тепер про дискримінацію по відношенню до нашої столиці. Обсяг фінансування освітньої субвенції для Києва на 2017 рік – 3,137 млрд гривень, а планується на 2018 рік – 2,768, тобто замість необхідного збільшення на 784 млн гривень, Києву зменшують субвенцію на 369 млн гривень. Тобто Київський бюджет недоотримає 1,153 млрд гривень!», – висловив обурення радник мера Києва, додавши при цьому, що фактично в проекті бюджету пропонується зменшити зарплату вчителям столиці на 12% замість збільшення на 25%.

Крім того, Дмитро Білоцерківець заявив, що в держбюджеті-2018 столицю виключили зі списку на купівлю ангіографічного обладнання.

«У проекті бюджету є рядок на купівлю ангіографічного обладнання для регіонів країни, загальна сума 150 млн гривень, але з якихось причин не всі регіони є в списку на придбання даного обладнання, в тому числі забули і про київ», – написав Білоцерківець.

Він наголосив, що ухвалення бюджету в такій редакції є неприпустимим, і закликав прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана втрутитися в дану ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, уряд заклав в держбюджет-2018 рекордний курс долара.