Щербань вийшов з Генпрокуратури до журналістів

Колишній голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ, який сьогодні повернувся зі США до України, не вважає себе винним у скоєнні будь-яких злочинів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Києві біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди його було доставлено правоохоронцями з аеропорту «Бориспіль».

«Я ніколи у своєму житті не скоював злочинів: ні проти своєї держави, ні проти свого народу, ні проти когось з окремих людей», - заявив В.ЩЕРБАНЬ.

При цьому він зазначив, що приїхав до України для того, щоб дати всі свідчення та пояснення щодо звинувачень на його адресу.

За словами екс-губернатора, перше запитання, яке він поставив біля літака правоохоронцям, котрі його зустрічали, чому міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО його не зустрічає, як обіцяв. На переконання В.ЩЕРБАНЯ, політик, який дає обіцянки, має їх виконувати.

На запитання журналістів, чи підбурював він народних депутатів, щоб ті відсторонили Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків, В.ЩЕРБАНЬ відповів: «Це брехня я вам скажу!».

Він також повідомив, що рішення повернутися до України він прийняв у квітні цього року.

На уточнююче запитання, чому це не відбулося раніше і чому він поїхав до Америки, В.ЩЕРБАНЬ пояснив, що він вже впродовж 10 років їздить до Америки відпочивати, а коли з’явилися обвинувачення відносно нього, він не хотів, щоб його «повісили на Хрещатику».

Екс-губернатор також сказав, що наразі його процесуальний статус - підозрюваний у скоєнні злочинів.

За словами В.ЩЕРБАНЯ, він надалі, перебуваючи в Україні, має намір давати свідчення слідству з метою довести свої невинність.

Крім того, він повідомив, що по приїзду до України за нього поручилися ряд народних депутатів, серед яких Ян ТАБАЧНИК та Михайло МИРОНЕНКО (фракція Партії регіонів – УНІАН.).

Водночас екс-губернатор на одне із запитань, що стосувалося американського правосуддя, відповів, що “з ним у нього дуже гарні стосунки». В контексті сказаного В.ЩЕРБАНЬ поінформував, що наступного тижня – 8 листопада – до Києва приїдуть його адвокати, які працювали з ним в США. Ці люди, продовжив він, мають величезний досвід роботи, і після 8 листопада вони, а також він сам, мають намір дати прес-конференцію, на якій мають намір довести, що їхній підзахисний не є винним у скоєнні злочинів, які йому інкримінуються.

На запитання щодо його подальших політичних планів В.ЩЕРБАНЬ зазначив, що “скаже про те, що він не говорив протягом 10 років, коли працював на державних посадах”. Серед іншого він має намір повідомити суспільству, «чому так сталося і хто за цим стоїть».

Наразі В.ЩЕРБАНЬ знову повернувся до слідчих Головного слідчого управління для дачі свідчень.

«Сподіваюсь, що я вийду звідси», - сказав він.