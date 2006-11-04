Щербаню обрано запобіжний захід

Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України прийняв рішення припинити розшук колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира ЩЕРБАНЯ по лінії Інтерполу та обрати для нього міру запобіжного заходу - взяття на поруки.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам В.ЩЕРБАНЬ заявив, що за нього після прильоту до України поручилася група народних депутатів від Партії регіонів, серед яких, зокрема, Ян ТАБАЧНИК та Михайло МИРОНЕНКО.