Томенко про коаліцію ПР і БЮТ: дискусія завершиться, як завжди, виборами

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що об’єднання БЮТ і Партії регіонів принесе користь Україні за умови, що воно відбудеться навколо програми виходу країни з кризи, а не розподілу посад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, таким чином він прокоментував можливість створення нової коаліції за участю двох найбільших фракцій парламенту.

М.ТОМЕНКО, зокрема, висловив здивування з приводу дискусій, що розвернулися в засобах масової інформації навколо дилеми «треба чи не треба об’єднуватися політичним силам». «Об’єднання політичних сил завжди краще, ніж політична війна. Це очевидна аксіома», - наголосив він.

Інша справа, додав заступник голови ВРУ, задля чого об’єднуватися. За його словами, «якщо об’єднуватися для забезпечення посади прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а Президента – Віктору ЯНУКОВИЧУ, то таке об’єднання країні не потрібно».

«Об’єднуватися потрібно довкола програми виходу з кризи, навколо рішень, в тому числі і непопулярних, для забезпечення системи відповідальної професійної влади та реформи місцевого самоврядування. Таке об’єднання для України вкрай необхідне», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Водночас, він скептично оцінив перспективи створення коаліції у складі ПР і БЮТ, зауваживши, що «теоретично все можливо, але виглядає так, що, швидше за все, ця дискусія завершиться, як завжди, виборами».