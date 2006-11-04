У Сімферополі та Севастополі ”Русский марш”

У Сімферополі представники проросійських громадсько-політичних сил організували мітинг з нагоди Дня народної єдності - державного свята Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, замість анонсованої "багатотисячної акції" мітинг, який пройшов перед будівлею Верховної Ради АРК, зібрав, за даними міліції, 300 чоловік, за даними очевидців - близько 500.

Акція, організована партією "Руський блок", Російською общиною Криму, Євразійським союзом молоді, а також Кримським козачим союзом, проходила під партійними прапорами, прапорами Російської Федерації, Криму і Андріївським прапором.

Мітингуючі тримали в руках транспаранти з гаслами: "Росіяни йдуть!", "Слава російській зброї!", "Українець, росіянин, білорус - разом відродимо Священний наш Союз!", "Майбутнє України в Союзі з Росією!", "За російську мову! За російську єдність!", "НАТО - ні! Геть бандерівщину!" тощо.

Керівник виконкому Російської громади Криму, кримський депутат Олег СЛЮСАРЕНКО, виступаючи на мітингу, нагадав, звідки пішла традиція відзначати День народної єдності. "У 1612 році народне ополчення на чолі з Мініним і Пожарським вигнало польсько-литовську шляхту з Москви, поклавши край смутному часу, коли бояри пересварилися між собою, ділячи владу. Народ, відчувши всю безнадійність влади, сам встав на захист російської землі, - сказав О.СЛЮСАРЕНКО. - Цей день (4 листопада - УНІАН) довго відзначався як День Казанської Божої Матері, на жаль, ця традиція була загублена в 1917 році. Зараз ми відроджуємо традицію святкувати 4 листопада".

У свою чергу лідер партії "Руський блок", депутат ВР Криму Олександр СВИСТУНОВ закликав російських людей “не відсиджуватися по кухнях", а "прокидатися" і згадувати про єдність російського народу. "Сьогодні ми прокидаємося! Досить нам сидіти по хатах! Сьогодні вийшли (на мітинг - УНІАН) найпатріотичніші, найсвідоміші люди, але завтра вийде весь російський народ, і завтра вся територія - від Владивостоку до Львова - святкуватиме це велике свято - свято величі російського духу", - заявив О.СВИСТУНОВ.

Ще один виступаючий на мітингу - депутат парламенту Криму, голова кримської організації "Руського блоку" Олег РОДИВІЛОВ повідомив, що лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер автономії Сергій ЦЕКОВ сьогодні перебуває на прийомі у Президента РФ Володимира ПУТІНА, і це "дань шани двохмільйонному анклаву співвітчизників у Криму". "Крим - єдиний регіон України, де етнічні росіяни становлять більшість, де переважна більшість - це російськомовні, російськокультурні громадяни. Нам приємно, що ми (кримчани - УНІАН) не забуті (Росією - УНІАН)", - заявив лідер кримської організації "Руського блоку".

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій, зокрема, сказано: "Ми вважаємо всі дії, пов`язані з розвалом Радянського Союзу, злочинними, спрямованими проти російського народу, і заявляємо про те, що послідовно і рішуче боротимемося за возз`єднання України з Росією і Білоруссю".

Після завершення мітингу активісти проросійських сил провели так званий "Русский марш" - організованими колонами пройшлися центром Сімферополя.

Також "Русский марш" пройшов сьогодні і в Севастополі, акція була нечисленною, в ній взяли участь всього близько 50 чоловік.