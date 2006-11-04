Хто очолить молодіжне крило Нашої України

Юрій ПАВЛЕНКО залишає лави керівництва молодіжного крила партії Народний союз "Наша Україна".

Як повідомляє “5 канал”, про це він сам заявив на з`їзді Молодіжного союзу, присвяченому першій річниці його заснування.

Сьогодні там мають обрати нове керівництво громадської організації. Ю.ПАВЛЕНКО також запевнив, що кадрові зміни жодним чином не пов`язані з ситуацією у лавах НСНУ.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, "є просто намагання активізувати роботу Молодіжного союзу “Нашої України” за рахунок входження в керівні органи нових молодих людей і збільшення в керівних органах регіонального представництва”. Він зазначив, що коли вперше формували керівні органи, на той момент не існувало жодної регіональної організації. “Сьогодні є регіональні організації в кожній області, є мери міст, є депутати обласних, районних, сільських рад, кожен з яких має право претендувати на керівництво в організації і на центральному рівні так само", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.