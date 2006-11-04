Хто очолить молодіжне крило Нашої України
Юрій Павленко залишає керівництво
Юрій ПАВЛЕНКО залишає лави керівництва молодіжного крила партії Народний союз "Наша Україна".
Як повідомляє “5 канал”, про це він сам заявив на з`їзді Молодіжного союзу, присвяченому першій річниці його заснування.
Сьогодні там мають обрати нове керівництво громадської організації. Ю.ПАВЛЕНКО також запевнив, що кадрові зміни жодним чином не пов`язані з ситуацією у лавах НСНУ.
За словами Ю.ПАВЛЕНКА, "є просто намагання активізувати роботу Молодіжного союзу “Нашої України” за рахунок входження в керівні органи нових молодих людей і збільшення в керівних органах регіонального представництва”. Він зазначив, що коли вперше формували керівні органи, на той момент не існувало жодної регіональної організації. “Сьогодні є регіональні організації в кожній області, є мери міст, є депутати обласних, районних, сільських рад, кожен з яких має право претендувати на керівництво в організації і на центральному рівні так само", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.