Соціал-демократи, ймовірно, ввійдуть до партії Тимошенко

Василь ОНОПЕНКО склав повноваження голови Української соціал-демократичної партії.

Про це повідомляє “5 канал” (У вересні В.ОНОПЕНКО очолив Верховний Суд України, а чинне законодавство забороняє поєднувати цю посаду із політичною діяльністю).

Новим головою УСДП обрали керівника київського партійного осередку, заступника голови парламентського комітету з питань правової політики Євгена КОРНІЙЧУКА (фракція БЮТ).

Тим часом засновник партії – В.ОНОПЕНКО - не виключає, що до наступних виборів УСДП увійде до партії Юлії ТИМОШЕНКО "Батьківщина".

Зокрема, за словами В.ОНОПЕНКА, "я розумію, що на наступних виборах, якщо це буде, приміром, через кілька років, може змінитись пропорційність обрання депутатів різних рівнів до Верховної Ради, до місцевих рад, і треба думати про блок. А я не виключаю, що може бути в перспективі злиття Української соціал-демократичної партії з партією “Батьківщина”, адже ми дуже близькі і по ідеології, і по людським стосункам".