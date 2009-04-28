Регіонали лякають, що після заяв Тимошенко про облгази буде як у 2005-му

У Партії регіонів вважають неприпустимим наміри прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО повернути облгази у державну власність.

На цьому наголошується у переданих УНІАН прес-службою Партії регіонів заявах міністрів опозиційного уряду.

“Вимушений констатувати, що це вже не перший приклад спроб грубо, неправовими, неконституційними методами порушити права власників, інвесторів. Хочу нагадати події, що завдали величезної шкоди нашій країні ще у 2005 році, коли заяви тодішнього прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО з приводу того, що в Україні можливі сценарії масової реприватизації і націоналізації, призвели до різкого зниження довіри інвесторів, порушень прав власника і корпоративної безпеки в цілому”, - заявив заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр промисловості і підприємництва опозиційного уряду Анатолій КІНАХ, додавши, що “такі дії неприпустимі в принципі”. Як він наголосив, це стосується і заяв щодо облгазів.

“Тільки рішення суду, виходячи з принципу презумпції невинності, може поставити крапку в контексті відповідності Конституції і законодавству приватизації і діяльності приватизованих підприємств, і в тому числі – облгазів. В умовах фінансової кризи і різкого зниження обсягів надходжень в Україну прямих іноземних інвестицій (за цей рік – більше ніж в три рази) такі дії тим більш неприпустимі”, - вважає народний депутат.

У свою чергу, член парламентської фракції Партії регіонів, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКИМОВА відзначила: “Заява ТИМОШЕНКО про націоналізацію облгазів – це продовження її політики ручного управління економікою, відсутність зусиль уряду з покращання бізнес-клімату і забезпечення гарантій прав власності”.

Як наголосила народний депутат, політика націоналізації ніколи не давала однозначних позитивних результатів.

І.АКІМОВА також зауважила, що націоналізація передбачає використання додаткових бюджетних ресурсів. “А звідки вони візьмуться в державному бюджеті України на 2009 рік, де навіть за офіційними даними дефіцит перевищує 4%, а за експертними даними (зокрема, озвученим колишнім міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ) вже досягає 10%?”, - констатувала вона.

На думку І.АКІМОВОЇ, націоналізацією уряд Ю.ТИМОШЕНКО намагається підмінити створення ефективної антикризової програми, а також формування реалістичного, заснованого на об`єктивному макропрогнозі, бюджету.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 квітня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що розраховує до кінця року навести порядок у системі облгазів.

“Думаю, що до кінця року ми наведемо там порядок і все це буде державне. Державне чому? - тому що газопроводи державні, всі системи поставок газу державні. Ми просто ліквідовуємо надбудови, які тільки ускладнюють сьогодні систему подачі газу людям”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.