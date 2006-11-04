Навесні Президент розпустить парламент

В Блоці Юлії Тимошенко говорять про можливість проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ на з’їзді Української соціал-демократичної партії в Києві.

«Я не виключаю, що навесні ми будемо мати ситуацію, коли Президент Віктор Андрійович ЮЩЕНКО все ж таки наважиться і виконає свій конституційний обов’язок, і розпустить всю Верховну Раду разом з цим урядом. І ми будемо мати нові вибори, новий парламент. І в цьому парламенті наш блок повинен мати понад 50%», - сказав, зокрема, О.ТУРЧИНОВ.