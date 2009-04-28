Регіонали вже не розуміють, навіщо Україні такі Кабмін і парламент

Член парламентської фракції Партії регіонів, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ заявляє, що пленарне засідання чергової сесії Верховної Ради 12 травня має розпочатися з розгляду змін до державного бюджету цього року й антикризової програми уряду.

«Будь-який інший порядок денний роботи парламенту, по суті, безглуздий», - наголошується в переданій УНІАН прес-службою М.АЗАРОВА заяві народного депутата.

За його словами, Партія регіонів – найбільша в країні. «Вона об`єднує у своєму складі дуже велику кількість як простих працівників, так і промисловців, підприємців, і як жодна інша політична сила зацікавлена в швидкому виході нашої країни з кризи, у швидкому отриманні нашими людьми ясної перспективи й упевненості в тому, що країна рухається в правильному напрямі», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його інформацією, «операційний дефіцит ресурсів бюджету – більш як 55 млрд. грн. Дефіцит єдиного казначейського рахунку (з урахуванням внутрішньосистемних розрахунків) – більш як 10 млрд. грн. Заборгованість Пенсійного фонду перед бюджетом – вже більш як 12 млрд.».

«У квітні уряд запланував позичити майже всю річну суму державних запозичень – 12,2 млрд. грн. - з дозволених законом про бюджет 14,5 млрд. А що буде в другому півріччі?», - запитав М.АЗАРОВ, додавши, що «за перші чотири місяці нинішнього року уряд планує профінансувати за бюджетним розписом лише 55,8 млрд. грн., що становить до 20% річного розпису, хоча потрібна третина річної суми».

Він розкритикував дії уряду з початку фінансово-економічної кризи. За словами М.АЗАРОВА, влада безрезультатно витратила 4,5 млрд. доларів, які «випросила у Міжнародного валютного фонду», безрезультатно видала банкам у вигляді «рефінансування» 190 млрд. грн., і «під диктування МВФ прийняла «драконівські умови» для отримання ще 2,5 млрд. доларів».

На думку політика, «якщо антикризова програма, як стверджує ТИМОШЕНКО, полягає у виконанні вимог МВФ, то навіщо нам уряд взагалі? Досить Координаційного комітету з виконання програми Міжнародного валютного фонду».

М.АЗАРОВ переконаний, що далі ні на день не можна зволікати з ухваленням національної антикризової програми, яка дала б обгрунтовані, ясні законодавчі орієнтири економіці й соціальній сфері, і ухваленням змін до бюджету, які визначать ресурси для виконання програми.

На думку народного депутата, Верховна Рада зобов`язана добитися від уряду відповіді, чи є у нього антикризова програма.

«Якщо парламент не здатний добитися таких очевидних речей на користь виборців, то він нікому не потрібний, - заявив М.АЗАРОВ. – Такому парламенту найкраще саморозпуститися, чесно давши можливість через вибори прийти до влади силам, здатним взяти на себе відповідальність за виведення країни з кризи, сформувати дієздатний уряд народної довіри».