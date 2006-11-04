Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що антикризова коаліція бажає його відставки з політичних мотивів.

Так Б.ТАРАСЮК прокоментував останнє рішення Верховної Ради про заслуховування звіту урядовців, призначених за квотою Президента.

“Звичайно, що ця спроба заслухати звіти двох міністрів є продовженням політики учасників цієї так званої антикризової коаліції проти Президента. Звичайно, мені зрозуміла мета організації такої перевірки, вона полягає, очевидно в підготовці рішення про відставку. Можу додати, що це буде незаконна дія, яка потребуватиме відповідної правової реакції”, - зазначив міністр закордонних справ на прес-конференції в Миколаєві в суботу.

"Що стосується моєї передбачуваної відставки - це політично мотивований крок, що має на меті цілком зруйнувати представників демократичних сил в уряді", - вважає Б.ТАРАСЮК.

"Що стосується звіту - звіту я не боюся. Я не раз звітував перед суспільством - відзвітуюся і перед Верховною Радою", - додав міністр закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада ВР ухвалила постанову, якою планує 15 листопада заслухати звіт міністрів закордонних справ Б.ТАРАСЮКА та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.