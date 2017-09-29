Високопосадовцям Нацполіції оголосили підозру у справі про розстріли на Майдані

Трьом екс-високопосадовцям МВС України оголосили підозру у справі щодо розстрілів протестувальників на Майдані в Києві в лютому 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України. Станом на теперішній час двоє підозрюваних займають керівні посади в Національній поліції України.

«У ході досудового розслідування слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомлено про підозру трьом колишнім високопосадовцям МВС України за ознаками злочинів, передбачених ст. 340, ч. 3 ст. 365 (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції Закону від 07.04.2011), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009), ч. 5 ст. 27, п.п. 1,5,12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції Закону від 05.11.2009)», – повідомили в ГПУ.

Зазначається, що повідомлення про підозру «здійснено за фактом системної реалізації організованої колишнім Президентом України – В. Януковичем та іншими високопосадовцями країни перешкоджанню мітингів, зборів та демонстрацій громадян, яке виразилось у тому числі в розробці проектів постанов Кабінету Міністрів України, якими надано дозвіл на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ для подальшої їх видачі працівникам правоохоронних органів, для застосування відносно учасників акцій протесту в м. Києві в лютому місяці 2014 року, а також координації (сприяння) дій працівників правоохоронних органів під час силових акцій відносно мітингуючих 18-19 лютого 2014 року в м.Києві, із застосування насильства та зброї».

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Слідчими Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури спільно з працівниками НАБУ було проведено обшуки, де за місцем проживання одного з підозрюваних було виявлено та вилучено значну кількість цінностей (медалі), ноутбуки, чорнові записи, бойові припаси та інше майно. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.