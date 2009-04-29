Янукович: спершу вибори, потім Конституція

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні практична реалізація конституційної реформи до президентських виборів, запланованих на 25 жовтня 2009 року, неможлива.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю «5-му каналу».

«Я вважаю, що теоретично – теоретично – вона (конституційна реформа – УНІАН) можлива. Практично – я мало в це вірю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як він пояснив, це пов’язано, насамперед, із наявними принциповими розбіжностями Партії регіонів із Блоком Юлії Тимошенко та обмеженістю часу для проведення конституційної реформи.

«Ми не змінимо ніколи свої погляди, свою програму і свої життєві принципи», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це стосується реформи місцевого самоврядування, здійснення децентралізації влади, реформування судової системи та багатьох інших питань.

«Це тема великої дискусії і великої конференції», - резюмував лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України» та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.