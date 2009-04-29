ВО "Свобода" проти продажу землі

Тернопільська обласна рада прийняла звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

У повідомленні зазначається, що відповідно до Указу Президента України №965/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» передбачено вжити заходів щодо «невідкладного скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення» та «вільного продажу земельних ділянок на аукціонах для реалізації інвестиційних проектів». “Результатом виконання даного указу в сучасних економічних умовах стало доведення сільськогосподарського виробництва до штучного банкрутства, застосування рейдерських схем оволодіння землею та сільськогосподарським майном, неефективне використання орендованих у населення земельних угідь”, - зазначається у зверненні.

Тому депутати облради вважають, що “відміна мораторію на торгівлю землею сільськогосподарського призначення приведе до її приватизації за корупційними схемами, втрати засобу для роботи та місця проживання сільського населення, зосередження власності на землю в руках олігархічних структур”.