Щербань думає, що друзі знайдуть йому місце у великій політиці

Колишній голова Сумської облдержадмінстрації Володимир ЩЕРБАНЬ заявляє, що має намір повернутися у велику політику, де у нього і досі багато друзів.

В ефірі “5 каналу” В.ЩЕРБАНЬ зауважив: “Я буду радитися зі своїми політичними друзями. У мене багато друзів. У мене різні друзі. Той же Євген КУШНАРЬОВ і той же Віктор ЯНУКОВИЧ, і той же Рінат АХМЕТОВ, і Віталій ГАЙДУК, і ТАРУТА. Партія регіонів? Чого тільки Партія регіонів? Є в мене добрі відносини із БЮТівцями, з багатьма БЮТівцями. Я думаю, що я не зникну, тому що, ще раз кажу, мої колеги, мої друзі вони знаходяться усі в політиці. Тому думаю, що вони знайдуть і для мене місце”.

Володимир ЩЕРБАНЬ сподівається, що справа проти нього так і не дійде до суду.

Він сказав в ефірі “5 каналу”, що на сьогодні є не обвинувачуваним, а підозрюваним. “Обвинувачення не було і його мабуть не буде, обвинувачення. Я так думаю, тому що нічого обвинувачувати. Нехай очні ставки проводять і так далі. Я буду відповідати на усі питання”, - заявив В.ЩЕРБАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся в Україну зі США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів.

У відповідній постанові зазначається, що 3 листопада 2006 року до Генпрокуратури надійшло письмове клопотання від народних депутатів Яна ТАБАЧНИКА, Євгена ГЕЙЛЛЕРА, Михайла МИРОНЕНКА, в якій вони просять органи досудового слідства в разі повернення В.ЩЕРБАНЯ зі США до України обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавлення волі, а саме – передати екс-губернатора Сумщини під їх особисту поруку.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.