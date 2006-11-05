У Черкасах проходять вибори мера

У Черкасах, де проводяться вибори міського голови, усі 124 виборчі дільниці розпочали роботу вчасно - о 8.00, повідомив УНІАН заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій САС.

За його словами, голосування розпочалось без будь-яких проблем. Крім того, Ю.САС заявив, що на усі виборчі дільниці спостерігачі від КВУ потрапили без «жодних ускладнень».

Про активність виборців нічого не повідомляється. Очікується, що перші дані про явку виборців КВУ оприлюднить на прес-конференції, запланованій на 12.00.

За даними Ю.САСА, на виході з виборчих дільниць міста представники компанії SOCIS проводять опитування виборців (exit-poll). Його результати будуть оприлюднені на спеціальній прес-конференції о 22.00, що пройде у рамках спеціального проекту «Виборча доба».