Мартиненко не бачить ані «широкої», ані «прихованої» коаліції

Лідер парламентської фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО не вірить у проведення переговорів між БЮТ і Партією регіонів щодо формування нової коаліції та називає подібну інформацію чутками.

Про це він заявив під час ефіру на «5 каналі» вчора ввечері.

За словами М.МАРТИНЕНКА, Рада коаліції проводила своє засідання, і на даний момент жодного питання щодо створення нової коаліції немає. Крім того, додав він, було проведено телефонні перемовини між лідерами фракцій, що входять до коаліції (НУ-НС, БЮТ і Блок Литвина), аби з’ясувати, чи справді такі переговори проводяться, але з’ясувалося, що це неправдива інформація. «Я завжди звик користуватися фактами, а не чутками», - сказав він.

У зв’язку з цим лідер фракції НУ-НС сказав, що не бачить підстав для створення широкої коаліції. «Предмету не існує, я його не бачу», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

Він висловив переконання, що немає підстав говорити і про створення так званої «прихованої» коаліції, коли без офіційного оголошення про створення коаліції певні політичні сили діють в унісон.