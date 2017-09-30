Порошенко створив Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

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Згідно з указом, президент постановив утворити Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.

Також президент доручив Кабінет міністрів забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Його датовано 29 вересня.