Порошенко створив Вищий суд з питань інтелектуальної власності

13:58, 30 вересня 2017
Політика
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Кабмін має профінансувати заходи, пов'язані з реалізацією указу президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

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Згідно з указом, президент постановив утворити Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.

Також президент доручив Кабінет міністрів забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією цього указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Його датовано 29 вересня.

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Теги: #охорона інтелектуальної власності#Вищий суд з питань інтелектуальної власності