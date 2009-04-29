Путін вважає небезпечним переривати "глибоку кооперацію Росії і України"

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає небезпечним переривати глибоку кооперацію між Росією і Україною. "Якщо ми зусилля не об`єднуватимемо, нам дуже складно буде на зовнішньому ринку", - сказав Путін, відкриваючи в середу зустріч з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко, передає РІА Новости. "У нас глибока кооперація, і якщо ми її не збережемо, то у нас ситуація для наших учасників економічної діяльності в умовах конкуренції, що загострюється, тільки ускладнюватиметься", - сказав російський прем`єр.

В середу в московському "Президент-готелі" проходить четверте засідання комітету з економіки російсько-української міждержкомісії. Прем`єр-міністр РФ відзначив, що сторонам сьогодні належить обговорити не тільки питання енергетики. "В останньому кварталі минулого року і на початку цього торговий оборот, незважаючи на складнощі у світовій економіці, у нас виріс за попередній час і виріс значно. Ми підійшли до планки 40 мільярдів доларів", - сказав Путін. Він вважає цю цифру хорошим показником. "При цьому, що мене дуже радує, це те, що не руйнується, а в деякій мірі навіть зміцнюється кооперація між окремими, вельми чутливими і важливими галузями", - зазначив російський прем`єр. "Це все наші позитивні заділи, і наше завдання полягає в тому, щоб всі ці позитивні тенденції підтримати", - заявив він. В зв`язку з цим він вважає, що діяльність комітету, який очолюють прем`єри двох країн, повинна зіграти позитивну роль.

Зі свого боку, прем`єр-міністр України звернула увагу на регулярність засідань комітету. "Головне, що це робота дуже системна. Ми в квітні минулого року проводили наш економічний комітет, і зараз пройшов рік і ми можемо підвести підсумки", - сказала вона. "11 пунктів пріоритетів, які ми з вами закріпили в наших домовленостях, сьогодні моніторяться і крок за кроком впроваджуються в життя, - відзначила Тимошенко. За її словами, сьогодні за підсумками зустрічі буде підписано низку документів, які також впливають на підвищення товарообігу і зміцнення кооперації. "Один з таких пунктів - наші домовленості про спеціальний режим коопераційних постачань, що підсилить наше взаєморозуміння в машинобудуванні, авіації, космічній галузі", - сказала вона.