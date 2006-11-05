КВУ оприлюднив перші дані про явку виборців у Черкасах

У Черкасах, де сьогодні проходять повторні вибори міського голови, станом на 10.00 явка на виборчі дільниці становила 1%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрій САС.

На його думку, це свідчить про «досить високу активність виборців, оскільки це найменш активний час для голосування».

Водночас, за словами Ю.САСА, у Черкасах є дільниці, на яких голосування уже завершено. Так на виборчій дільниці №121 (госпіталь для ветеранів), станом на 10.00, голосування закінчено, оскільки усі громадяни, внесені до виборчих списків, уже скористалися своїм виборчим правом.

За інформацією представника Центральної виборчої комісії Марини СТАВНІЙЧУК, основною проблемою залишається «якість списків виборців». Втім, за її словами, це типова ситуація для всієї України.

Як заявив Ю.САС, вже відомі випадки, коли до списків не потрапили цілі житлові будинки, тоді як подекуди до списків виборців внесено людей, які померли ще до набуття Україною незалежності. Проте, за його словами, неточності у списках не носять масового характеру і не можуть суттєво вплинути на волевиявлення виборців.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, «виборчий процес у Черкасах розвивається нормально, і це дає підстави говорити, що вже завтра Черкаси матимуть міського голову».

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Черкас, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням міської територіальної виборчої комісії від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.