«Бориспіль» поставили на вуха через головний біль у пасажирки

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» не підтвердилася підозра про зараження свинячим грипом пасажира авіарейсу з Нью-Йорка.

Про це заявив у коментарі УНІАН перший заступник гендиректора аеропорту «Бориспіль» Олександр КОЛЕСНИК, коментуючи повідомлення в ЗМІ про затримку пасажира карантинною службою.

«Нікого санітарно-карантинна служба в «Борисполі» не затримувала. Була первинна інформація про те, що в людини болить голова, тому були вжиті всі необхідні заходи, пасажирку оглянули», - зазначив він.

Як додали в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, від екіпажу літака надійшла інформація про погане самопочуття одного з пасажирів. Двоє лікарів з карантинної служби оглянули пасажира на борту, інформація про можливе зараження свинячим грипом не підтвердилася.

За словами О.КОЛЕСНИКА, в «Борисполі» перевіряють усі рейси, але особливу увагу приділяють рейсам із США, а також тим, на яких можуть бути транзитні пасажири з Мексики.

«У нас на контролі в основному Штати, прямого сполучення з Мексикою немає, але дуже багато йде транзитних через Францію, тому «AirFrance» узяли на контроль, а загалом усі заходи передбачаються на всіх рейсах. У США прямі рейси у нас «АероСвіт» і «Delta» виконують», - зазначив він.