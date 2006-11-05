В Україну приїде Сергій Лавров

7-8 листопада до Києва з робочим візитом прибуде міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ. Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією міністра, 8 листопада в столиці України відбудеться перше засідання підкомітету міжнародного співробітництва в рамках міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що наразі майже погоджено порядок денний цього засідання, але остаточно це буде вирішено 8 листопада.

Глава МЗС зазначив, що на сьогодні на засідання підкомітету підготовлено понад 10 питань. Серед них, зокрема, делімітація морських кордонів, демаркація кордону по суходолу, умови розташування Чорноморського флоту РФ в Україні, також підготовка та створення умов для проведення інвентаризації майна ЧФ.

За словами Б.ТАРАСЮКА, українсько-російська комісія, яка розглядає дані питання, «помітного прогресу не зробила, попри наполягання української сторони». На даний момент, як наголосив міністр, умов для майбутньої інвентаризації майна ЧФ так і не створено. Ця проблема розглядатиметься Президентами України та Росії під час візиту Володимира ПУТІНА до Києва, повідомив Б.ТАРАСЮК.