Виборців у Черкасах підкупили?

У Черкасах на виборах міського голови заявляють про можливий підкуп виборців. З такою заявою виступив один з кандидатів на посаду міського голови Денис КОЛЕСНИК.

За його словами, з цього приводу спостерігачами та членами дільничної виборчої комісії сьогодні вдень складено відповідний протокол, який передано до міського тервиборчкому.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрія САС. «Йдеться про договір соціальної відповідальності, який напередодні виборів укладав з виборцями кандидат на посаду міського голови Борис РАЙКОВ. У ньому, в разі обрання на посаду міського голови, Б.РАЙКОВ зобов’язується виконати вимоги, вказані виборцем». – пояснив Ю.САС

За його даними, на 116-й виборчій дільниці було помічено виборців з корінцями від циих договорів і з цього приводу було складено акт про порушення і передано його до МТВК.

«Цей корінець є агітаційним матеріалом, оскільки сам договір соціальної відповідальності, свого часу, був зареєстрований комісією, як зразок агітпродукту», - заявив заступник голови МТВК Максим КОЛІСНИК. На цій дільниці наразі працюють правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.

За словами кандидата Д.КОЛЕСНИКА, зважаючи на те, що після голосування виборці передавали ці корінці спостерігачам Б.РАЙКОВА, це може свідчити про застосування «схеми підкупу виборців».