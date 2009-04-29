Тимошенко обіцяє Путіну підтримку: ми зробимо все...

Україна має намір сприяти просуванню процесу вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи розширене засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві.

«Ми зробимо все для того, аби успішно і в доволі короткі терміни і Росія змогла стати членом СОТ. І тут підтримка України завжди буде на вашому боці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що сьогоднішні умови спонукають Україну відмовитися від надмірного протекціонізму і створення нових бар`єрів для торгівлі товарами і послугами, у тому числі і з Росією.

«І мені видається, між нашими країнами нам це вдається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, упродовж року Україна з Росією досить активно працювали у напрямі ліквідації бар`єрів в торгових відносинах.

Прем`єр-міністр повідомила, що практично всі пріоритети спільної економічної діяльності, які були визначені рік тому на минулому засіданні Комітету, на сьогодні виконано.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що економічна криза негативно вплинула на динаміку двосторонньої торговельно-економічної співпраці. Разом з тим вона висловила сподівання, що невдовзі обсяг товарообігу може бути збільшений до рівня докризового періоду.

Довідка УНІАН. Україна 16 травня 2008 року стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі.