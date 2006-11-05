Колишній мер Черкас бачить два пояснення низької активності виборців

Явка виборців на дільниці Черкас залишається вкрай низькою. Станом на 17.00 у виборах міського голови взяли участь не більше 18 відсотків жителів обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови міської територіальної виборчої комісії Максим КОЛІСНИК.

На думку Володимира ОЛІЙНИКА, народного депутата України, члена фракції БЮТ, який також взяв участь у прес-конференції, наразі є два пояснення такої низької активності виборців у Черкасах. «По-перше, - кліматичні умови (зранку в Черкасах випав сніг), по-друге, - діяльність деяких кандидатів, які упродовж усієї кампанії закидали виборців «месіджами» про те, що вибори буде зірвано», - заявив В.ОЛІЙНИК.