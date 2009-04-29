У Криму піднято найбільший Військово-морський прапор України

Найбільший Військово-морський прапор (розміром 4 на 6 метрів) було піднято сьогодні над будівлею штабу Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України в селищі Новоозерному, що розташоване поблизу Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС Збройних Сил України, так військові моряки відзначили річницю підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та над Севастопольською фортецею у квітні 1918 року.

Найбільший Військово-морський прапор і Державний прапор України такого ж розміру для національних ВМС було виготовлено у Горлівці Донецької області шефами військових моряків.

За інформацією командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України капітана 1-го рангу Володимира ДОГОНОВА, таку ініціативу запропонував міський голова Горлівки Іван САХАРЧУК.

Прапори над будівлею штабу Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України було піднято сьогодні вранці під час урочистого шикування на честь пам’ятної дати переходу Чорноморського флоту під юрисдикцію Української Народної Республіки.