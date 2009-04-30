Литвин: час припинити розмови про те, що Крим є центром дестабілізації
03:24, 30 квітня 2009Політика
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"...але не в тому розумінні, щоб це була дірка"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримує ідею створення ВЕЗ у Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Сімферополі.
За словами спікера, час припинити розмови про те, що Крим є центром дестабілізації, і потрібно навести економічний порядок в автономії.
За словами В.ЛИТВИНА, «Крим треба б зробити вільною економічною зоною, але не в тому розумінні, щоб це була дірка, крізь яку завозилися б без будь-яких сплат податків відходи, які в нас називають продуктами харчування». Він переконаний, що Криму потрібний розвиток у плані «рекреації, туризму, лікування, відпочинку».
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