На виборах мера Черкас перемагає Сергій Одарич (дані екзит-полу)

За даними паралельного підрахунку голосів Комітету виборців України, що ґрунтуються на даних з 80% дільниць, на виборах міського голови Черкас перемагає самовисуванець Сергій ОДАРИЧ.

Про це заявив УНІАН заступник голови Черкаської обласної організації КВУ Юрій САС.

На підставі цих даних за С.ОДАРИЧА віддали свої голоси 35% виборців. Слідом за ним йдуть підтримуваний КПУ Віктор БІЛОУСОВ - 20% і колишній народний депутат України Борис РАЙКОВ - 15%. Жодного кандидата не підтримали близько 5% черкасців.

За словами Ю.САСА, більш точні дані про результати голосування КВУ оприлюднить сьогодні після 12.00, коли до КВУ почнуть надходити від спостерігачів дільничні протоколи з мокрими печатками.

Дані паралельного підрахунку голосів співпадають з даними екзит-полу, оприлюдненого учора пізно вночі.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Черкас проходили вчора, 5 листопада. За посаду змагалися 23 кандидати.