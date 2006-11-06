Катеринчук назвав головну проблему Нашої України

Народний депутат України, голова виконавчого комітету партії „Народний Союз Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що посада голови Ради НСНУ повинна бути ліквідована.

Як передає кореспондент УНІАН про це М.КАТЕРИНЧУК сказав на прес-конференції під час візиту до Вінниці.

„Я переконаний, що одна з головних проблем нашої партії – це коли приймалось якесь рішення, то Президенту розповідали про позицію партії, а партії розповідали про позицію Президента”, - сказав він. М.КАТЕРИНЧУК вважає, що нове керівництво партії повинне бути збудовано таким чином, щоб Президент мав безпосередню можливість участі у дискусії при прийнятті рішення, а партія мала можливість впливати на курс і позицію Президента.

Крім того, він зазначив, що „на сьогоднішній день є криза недовіри до партії, і це треба змінити через спільні дії Президента і партії”.

„Я думаю, що питання оновлення партії та її робота в опозиційному статусі є дуже важливою”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.