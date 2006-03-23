Американські юристи Ахметова матимуть клопіт

Донецьке Інтернет-видання "Острів" судитиметься з юристами Ріната АХМЕТОВА.

Рішення про це прийняли збори членів громадської організації "Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу" (ЦДСПД), що є засновником Інтернет-видання "Острів", повідомили кореспонденту УНІАН в громадській організації.

Члени громадської організації вважають за необхідне захистити ділову репутацію Центру і "Острова", якій, на думку членів ЦДСПД, завдано шкоди так званою "Заявою про помилкові звинувачення на адресу Ріната АХМЕТОВА". Заява була поширена в українських ЗМІ від імені "юридичних консультантів Р.АХМЕТОВА (Вашингтон, округ Колумбія)" 2 березня 2006 року. В указаній заяві "Острів" звинувачується в публікації "помилкових звинувачень", що прозвучали в суді з вуст колишнього майора міліції В’ячеслава СІНЕНКА, обвинуваченого в організації вбивства президента ФК "Шахтар" Ахатя Брагіна.

На думку членів ЦДСПД, журналістський матеріал із залу суду юристами Р.АХМЕТОВА публічно названо "елементом очевидної кампанії, направленої на приховування істини і спричинення шкоди репутації пана АХМЕТОВА напередодні парламентських виборів". Публікації "Острова" названі "наклепницькими" і "некоректними".

В результаті розслідування, проведеного колективом ЦДСПД і "Острова", не вдалося встановити істинність опублікованого в ЗМІ документа. Заяву було поширено електронною поштою і не мала підписів і печаток вказаних осіб або фірми "Ейкін Гамп Страус Хауер енд Фелд ЛЛП", від імені якої вона розповсюджувалася. На два офіційні запити в цю фірму про істинність опублікованої від її імені заяви ЦДСПД відповіді не одержав.

Таким чином, вважають в ЦДСПД, американські юристи Р.АХМЕТОВА переклали відповідальність за свої наклепницькі заяви на українські ЗМІ, що опублікували їх.

Члени ЦДСПД ухвалили рішення шукати можливості судового переслідування фірми "Ейкін Гамп Страус Хауер енд Фелд ЛЛП" на території США. Одна з вашингтонських юридичних фірм вже працює над цим питанням.