Стретович: регіонали шкірять зуби

Член Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що ситуація із екс-губернатором Сумської області Володимиром ЩЕРБАНЕМ і створення ТСК з перевірки фактів корупційних дій, зловживань службовим становищем у МВС є важелями політичного впливу на ситуацію у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", він зауважив: “Не знаючи про всі підводні камені справи ЩЕРБАНЯ, важко судити, чи є правомірним рішення слідчого управління прокуратури про передачу на поруки відомого "майстра" епохи кучмівського застою”.

“Нині спостерігається напруженість у стосунках між Президентом і прем’єром, - зауважив В.СТРЕТОВИЧ. - Водночас, ЩЕРБАНЬ - знакова фігура у “регіоналів”, які його повернули задля посилення своїх позицій”. “Регіонали” шкірять зуби і вважають, що їм все дозволено”, - додав він.

Також В.СТРЕТОВИЧ наголосив, що члени антикризової коаліції використовують ситуацію з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ як козир у президентсько-прем’єрських відносинах.

“Регіонали” не розуміють, що тим самим вони докладають всіх зусиль, аби погіршити ситуацію в Україні”, - наголосив В.СТРЕТОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся в Україну зі США, де його було затримано 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЯ було доставлено в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.