Українська сторона в Мінську наполягає на поверненні контролю над Дебальцевим

Українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі наполягає на поверненні контролю над окупованим російськими силами Дебальцевим у Донецькій області.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"В цілому безпекова ситуація залишається тривожною. Стійкий і повноцінний режим тиші - важлива умова для продовження роботи з гуманітарних, політичних і соціальних питань. У цьому контексті одна з важливих складових - повернення до лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, за яким Дебальцеве має бути під контролем України; район Кальміуського, Кумачового, Новоазовська та Саханки має бути вільним від важкого озброєння; уздовж непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону необхідно забезпечити зони безпеки", - заявила Оліфер.

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Довідка УНІАН. Згідно зі звітом Генштабу Збройних сил України щодо бойових дій на Дебальцевському плацдармі з 27 січня по 18 лютого 2015 року, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня по 18 лютого загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 - взяті у полон і 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і поранені 331 військовослужбовець ЗСУ.

За ведення бойових дій в районі Дебальцевого державними нагородами України нагороджені 379 військовослужбовців (в тому числі посмертно - 136).

Під Дебальцевому в лютому 2015 року силам АТО у складі близько 13 тис. бійців протистояли 19 тис. російсько-терористичних військ.