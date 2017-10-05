Керрі вважає, що українські реформи "загрузли"

Колишній держсекретар США Джон Керрі, коментуючи ситуацію з реформами в Україні, заявив, що вони "загрузли" і не просуваються, так швидко, як це необхідно для того, щоб забезпечити приплив інвестицій в країну. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Читайте такожСвітовий банк розповів, як знизити вартість позик для України

"Схоже, українські реформи загрузли і не просуваються так швидко, як це має відбуватися, щоб стимулювати приплив інвестицій, переконавши інвесторів у прозорості та контрольованості процесів на українському ринку. Коли я спілкуюся з людьми, які хочуть вкладати гроші в Україну, вони весь час згадують про корупцію. Це слово найбільш популярне в розмовах про Україну", - заявив Керрі.

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Нагадаємо, раніше Керрі заявив, що ідею про миротворців на Донбасі треба проаналізувати для впевненості, що Кремль не готує пастку.