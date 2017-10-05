Зустрічі Волкера і Суркова є додатковим до Нормандського форматом переговорів – МЗС

Українська сторона була завчасно поінформована про деталі запланованої зустрічі у Белграді спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова, зазначив у коментарі радіо Свобода Олексій Макеєв, директор політичного департаменту МЗС України.

Читайте такожВолкер говоритиме з Сурковим в Белграді про "відновлення територіальної цілісності України"За його словами, ця зустріч є додатковим майданчиком для перемовин, який доповнює Мінський і Нормандський формати.

«Можна сказати, що це додатковий формат, бо Сполучені Штати – важливий гравець, але хочу наголосити, що Волкер перебуває в тісному контакті з Україною, а також з Берліном і Парижем. І ми граємо тут однією командою», – запевняє Макеєв.

Це буде друга зустріч Волкера та Суркова, який представляє точку зору російського президента Володимира Путіна щодо конфлікту на Донбасі.

Зустріч політиків відбудеться в Белграді, бо це нейтральна територія. Волкер поки що не відмовляється зустрічатися зі своїм російським колегою в Москві чи в інших містах Росії, а от Сурков не може їздити до країн ЄС, оскільки перебуває у списку санкцій.

Як повідомляв УНІАН, вперше переговори між Волкерм і Сурковим відбулися 21 серпня в Мінську. Їхня зустріч проходила в закритому режимі. Після серпневої зустрічі Сурков, за повідомленнями російських ЗМІ, заявив, що його дискусія з Волкером була «корисною та конструктивною». Волкер тоді не коментував ці слова.