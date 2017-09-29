Волкер і Сурков в жовтні проведуть зустріч щодо миротворців на Донбасі - екс-посол США в РФ

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер і радник президента РФ Владислав Сурков проведуть зустріч щодо миротворців на Донбасі в жовтні. Про це заявив колишній посол США в РФ Джон Теффт в інтерв'ю "Комерсанту".

"Ми будемо обговорювати це питання з владою України і іншими країнами, включаючи Росію. Як я вже говорив, Курт Волкер буде зустрічатися з Владиславом Сурковим на початку жовтня. Ми вважаємо важливим спробувати прийти до взаєморозуміння щодо питання про мандат можливої миротворчої місії. Але ті критерії, про які я згадав, дуже важливі і вони будуть ключовими при прийнятті рішення (про відправку місії, - ред.), оскільки ми виходимо з того, що будь-яка подібна операція повинна передусім сприяти виконанню мінських домовленостей", - заявив він.

Теффт додав, що такий мандат місії повинен бути заснований на повазі до суверенітету України і сприяти меті відновлення її територіальної цілісності.

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"Миротворчі сили ООН повинні бути наділені широким мандатом, який дозволив би їм працювати на всій території, де відбувається конфлікт, включаючи можливість міжнародного контролю української сторони кордону між Україною і Росією, з тим, щоб уникнути поглиблення або інституціоналізації розділових ліній всередині самої України", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляв, що розміщення миротворців ООН, як пропонує Росія, тільки на лінії розмежування на Донбасі ще більше розділить Україну.