Київські соціалісти зустрінуть Першотравень біля Лисої гори

Київські соціалісти планують відзначити Першотравень ударною працею.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Соціалістичної партії України, за ініціативою Голосіївського РК СПУ 1 травня відбудеться соціалістичний суботник: соціалісти, представники громадських організацій мають намір навести порядок в районі Лисої гори.

«Девіз цього свята - Мир! Праця! Травень!, тому ми хочемо потрудитися на благо міста, привести в порядок райони столиці», - відзначив глава київських соціалістів Юрій ЗУБКО.