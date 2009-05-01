Майбутнє парламенту і президента Молдови "підвішені" на одному голосі

Правляча в Молдові Партія комуністів, яка здобула перемогу на парламентських виборах 5 квітня, не створюватиме коаліцію з опозицією в новому парламенті. Таку заяву зробив президент країни, лідер Партії комуністів Володимир Воронін.

Він виключив можливість створення коаліції з опозицією новому парламенті, зазначивши, втім, що комуністи готові надати опозиції посади голів чотирьох з десяти профільних парламентських комісій, запропонувати крісла заступників спікера. За словами В.Вороніна, в певній ситуації представники опозиції можуть бути призначені на керівні посади в уряді, одержати міністерський портфель.

Як повідомлялося раніше, лідери трьох опозиційних партій Молдови, що одержали 41 мандат в 101-місному парламенті, підтвердили намір блокувати вибори президента за рахунок "золотого голосу", який у них, і добиватися дострокових парламентських виборів.

Голова Ліберальної партії Міхай Гімпу, голова Ліберально-демократичної партії Молдови Влад Філат і голова альянсу "Наша Молдавія" Серафім Урекян заявили, що опозиція солідарна в тому, що необхідно блокувати обрання президента і добитися проведення дострокових парламентських виборів.

Партія комуністів Молдови одержала в парламенті нового скликання 60 депутатських мандатів з 101, і їй бракує одного голосу для самостійного обрання нового президента (Голова держави може бути затверджений 3/5 голосів парламентаріїв, тобто мінімум 61 депутатом. Дострокові парламентські вибори можуть бути проведені, якщо парламент не зможе з двох спроб обрати президента). Ліберальна і Ліберально-демократична партія Молдова мають по 15 мандатів, а "Наша Молдова" - 11 мандатів.

Нинішній президент В.Воронін уже двічі обирався на цю посаду, тому, згідно з конституцією країни, балотуватися в президенти більше не може. В.Воронін заявив раніше, що далі має намір концентруватися на роботі в парламенті. Його називають одним з найвірогідніших кандидатів на посаду спікера.

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