Москаль просить Луценка прислати до Криму оперативників

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з проханням направити до Криму досвідчених оперативників для документування злочинної діяльності ряду депутатів місцевих рад.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в АРК Людмила МОХОВА.

Як зазначає Г.МОСКАЛЬ, йдеться, зокрема, про злочинну діяльність депутатів Сімферопольської міської ради, Сакської райради, районних рад у місті Сімферополі тощо.

У зверненні до Ю.ЛУЦЕНКА Постпред Президента наводить дані, що стали відомі йому, "про участь окремих депутатів у організації й участі в замовних вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах". Як вважає Г.МОСКАЛЬ, включення в списки депутатів із сумнівною репутацією залишається на совісті політичних партій і блоків.