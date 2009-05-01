На мітингу в Одесі профспілки з комуністами побилися за трибуну

На першотравневому мітингу в Одесі члени профспілок і комуністи побилися, не поділивши імпровізовану трибуну – кузов вантажівки.

Як передає кореспондент УНІАН, декілька сотень активістів профспілкового руху і прихильників КПУ, переважно люди похилого віку, провели сьогодні мітинг на Куликовому полі під гаслами: «Ні – масовим звільненням!», ««Нет – массовым увольнениям!», «Депутаты, не попирайте ногами здравоохранение!», «Верните нам социализм», «Возродим СССР», червоними прапорами і портретами Сталіна, Фіделя Кастро й інших революційних вождів.

На мітингу виступили голова Федерації профспілок Одеської області В’ячеслав БУРАТИНСЬКИЙ, лідер місцевих комуністів Євген ЦАРЬКОВ, представники профкомів деяких підприємств і «лівих» сил.

Учасники акції підтримали резолюцію Федерації профспілок «Про об`єднання трудящих для відстоювання своїх прав на нормальне життя» з додатковими пунктами від КПУ - про імпічмент Президента України, відставку уряду, введення мораторію на підвищення вартості продуктів харчування першої необхідності і медикаментів.

У момент підготовки до святкового концерту відбулася колотнеча між профспілковими активістами і групою комуністів – через те, що останнім нібито не дали виступити з імпровізованої трибуни – кузова вантажівки. Від представників КПУ звучали вигуки: «Профспілки продажні - комуністів не пускають!».

Бійку оперативно приборкали співробітники міліції.