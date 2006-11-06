Янукович хоче знати, чому Ющенко ”не захищає державні інтереси”

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ негативно ставиться до ветування Президентом України Закону «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства)”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві журналістам.

При цьому він висловив переконання, що «рішення, яке прийняв Президент відносно цього закону, воно не відповідає сьогодні державним інтересам».

«Ми зробили позитивний висновок і направили його (зміни до закону – УНІАН) Президенту ЮЩЕНКУ», - додав прем’єр, відзначивши при цьому, що на сьогодні у державі існує 117 акціонерних підприємств, у яких держава має 50% акцій і більше, однак при цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ці підприємства управляються «ким завгодно, але не державою. Внаслідок цього державні інтереси не захищені. І такої практики не існує в жодній країні світу».

В.ЯНУКОВИЧ поставив риторичне запитання: «Що це – державний підхід? І такою повинна бути позиція Президента у цьому питанні? Безумовно, не такою».

Як сказав прем’єр, «хотілося б, щоб Президент прокоментував публічно свою позицію: чому він не захищає державні інтереси?!».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо зниження планки кворуму проведення загальних зборів господарського товариства).

Законом передбачено, що збори акціонерів вважаються правомочними, якщо на них присутні акціонери (їх представники), які володіють в сукупності більш як 50% голосів (У попередній редакції закону записано, що збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60% голосів). Закон, у разі підписання, мав би набути чинності з 1 січня 2007 року.

3 листопада глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА на брифінгу повідомив. що Президент Віктор ЮЩЕНКО застовував право вето до цього закону.