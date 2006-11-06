Генеральну прокуратуру охопила агонія?

Народний депутат Святослав Олійник вважає, що Генеральну прокуратуру України охопила агонія, а її керівники хочуть нівелювати питання своєї особистої відповідальності та замилити очі суспільству різноманітними брифінгами і прес-конференціями, які не несуть жодного інформаційного навантаження. Народний депутат опрлюднив заяву щодо брифінгу заступника Генерального прокурора України Віктора Шокіна:

"Другого листопада 2006 року об 11 годині у приміщенні Генеральної прокуратури України (вул. Різницька, 13/15) відбувся брифінг заступника Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Метою цього брифінгу була відповідь пана Шокіна на звинувачення, які пролунали на його адресу з боку колишнього Генерального прокурора України Святослава Піскуна у інтерв’ю вітчизняним ЗМІ.

На моє глибоке переконання, цей брифінг, його мета та самі заяви, що пролунали на ньому, є прямими свідченнями агонії, що останнім часом охопила Генеральну прокуратуру України. Більше того, цей виступ пана Шокіна ще раз підкреслив правоту народної мудрості про те, що «на злодії шапка горить» і він першим кричить: «Тримай злодія». Адже подібні брифінги керівництва ГПУ є не чим іншим, як спробою відволікти увагу громадськості від системних порушень та нехтування норм законодавства в роботі прокуратури та звести всі спроби конструктивної критики цього відомства до банального з’ясування стосунків між окремими високопосадовцями ГПУ – нинішніми та колишніми. Це чергова недолуга спроба відповісти на конкретні звинувачення за примітивною формулою «сам дурень» та пояснити природу виникнення цих звинувачень банальною особистою неприязню.

Зараз можна чітко констатувати, що в суспільстві назріла різко негативна оцінка діяльності прокуратури. Тому високопосадовці ГПУ хочуть нівелювати питання своєї особистої відповідальності та замилити очі суспільства різноманітними брифінгами і прес-конференціями, які не несуть жодного інформаційного навантаження.

Що стосується безпосередньо заступника Генерального прокурора України Віктора Шокіна, то треба зазначити, що його відсторонено від питань нагляду за слідством через те, що він, використовуючи службове становище, організовував політичні репресії на замовлення так званих «любих друзів» Президента. Їм особисто було організовано незаконне переслідування з політичних мотивів відомих політиків з різних політичних сил, які не влаштовували вищезазначених осіб.

Тому єдина справжня провина ексгенпрокурора Святослава Піскуна, на мою думку, полягає в тому, що він лише відсторонив Шокіна від нагляду за слідством, а не притягнув його до кримінальної відповідальності.

Я особисто написав не одне депутатське звернення на ім’я Генерального прокурора України, у яких обґрунтовано просив притягти Шокіна до відповідальності за його протизаконну діяльність, але жодне з них не було належним чином розглянуто. Більше того, в обхід закону, мої звернення не були зареєстровані як заяви про злочин.

Вищевикладені обставини дозволяють констатувати, що Генеральна прокуратура України охоплена системною кризою, яка характеризується корумпованістю, некомпетентністю та аморальністю керівництва цього відомства. І єдиним виходом з цієї ситуації може стати лише глибока системна реформа органів прокуратури."