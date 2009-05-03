Мінвуглепром чекає від керівників шахт звітів про виплату зарплат

Міністерство вугільної промисловості у понеділок, 4 травня, починає персонально заслуховувати кожного керівника державних шахт з питання стану виплати зарплат.

Про це заступник міністра вугільної промисловості Анатолій КОРЗУН повідомив сьогодні на брифінгу, повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За його словами, звіти прийматиме особисто міністр вугільної промисловості разом з керівниками профільних напрямів.

„Коштів ними (підприємствами вугільної галузі) було отримано від господарської діяльності і за рахунок підтримки з державного бюджету цілком достатньо для виплати всіх платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати. А також їх було цілком достатньо для задоволення мінімально необхідних потреб виробництва для того, щоб підприємства ритмічно працювали і в нас не було жодних проблем в першу чергу в святкові дні та й взагалі на подальшу роботу”, – зазначив А.КОРЗУН.

Заступник міністра продемонстрував листи за підписами керівників державних підприємств та керівників профспілкових організацій, які свідчать про відсутність заборгованості з виплати зарплат шахтарям. Зокрема, він показав такий лист від шахтоуправління „Донбас”, де кілька тижнів тому працівники відмовлялися виходити з шахти, вимагаючи погашення заборгованості.

У свою чергу, генеральний директор ДП „Вугілля України” Олег ПОГОДІН повідомив, що у квітні державні шахти реалізували всю свою продукцію. „ДП „Вугілля України” за активної підтримки прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у квітні цього року забезпечило надходження коштів за відвантажену вугільну продукцію в обсязі, необхідному для виплати заробітної плати всім підприємствам, що входять в структуру Міністерства вугільної промисловості”, – повідомив О.ПОГОДІН.