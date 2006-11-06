Томенко не радить Ющенку і Безсмертному виступати на Майдані

Представники БЮТ не братимуть участі у підготовці святкування другої річниці Помаранчевої революції.

Про це кореспонденту УНІАН заявив один із лідерів БЮТ, польовий командир Майдану Микола ТОМЕНКО, коментуючи заяву «Нашої України» про те, що співголовами організаційного комітету зі святкування Дня Свободи 22 листопада пропонується обрати голову Ради “Народного Союзу Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО та лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

На переконання М.ТОМЕНКА, святкування другої річниці Помаранчевої революції має відбуватись «без політики і політиків». Він вважає, що святкування річниці Майдану є виключним правом громадян України, які проявили мужність у відстоюванні своїх політичних свобод, тоді як політики у своїй переважній більшості не спромоглися не те щоб реалізувати, а й захистити цінності Майдану.

Говорячи про плани святкування, М.ТОМЕНКО зауважив, що не радив би «ні БЕЗСМЕРТНОМУ, ні ЮЩЕНКУ претендувати на виступ під час цього святкування, оскільки я боюсь прогнозувати адекватну реакцію активістів Помаранчевої революції стосовно почесного голови НСНУ і голови політради НСНУ, які провели останню виборчу кампанію під гаслом «Не зрадь Майдан».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови виконкому політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Ігор ЖДАНОВ повідомив, що співголовами оргкомітету зі святкування Дня Свободи пропонується обрати Р.БЕЗСМЕРТНОГО і Ю.ТИМОШЕНКО.

Він висловив сподівання, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО буде 22 листопада на Майдані. В той же час І.ЖДАНОВ зазначив, що «жодна політична сила не має права приватизовувати Майдан». За його словами, «попри всі політичні негаразди», це свято людей, «які стояли за свої права» на Майдані.