Комітет ВР заслухає голову СБУ Дріжчаного

15-00 - Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони. Під час засідання розглядатиметься питання щодо діяльності СБУ в 2006 році в контексті дотримання законодавства України у повсякденній службово-оперативній діяльності та в процесі реформування системи забезпечення національної безпеки України. Доповідатиме голова СБУ Ігор Дріжчаний. До участі в засіданні комітету запрошено народних депутатів України, представників органів виконавчої влади та громадських організацій (вул. Садова, 3-а, 3-й поверх, кімната 330). Потрібна акредитація. Телефони: 234-56-99, 279-74-80. Вхід за картками акредитації Верховної Ради України.